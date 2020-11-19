У Великій Британії жінка народила двійню, перебуваючи у комі через коронавірус.
Читайте такожКоронавірус в Україні й світі: найважливіше за 19 листопадаПро це йдеться у сюжеті ТСН.
До лікарні з діагнозом коронавірус Уке Перпечуал потрапила, коли була вже на 6 місяці вагітності.
А згодом потрапила до реанімації із важкими симптомами захворювання. Через що жінку довелося ввести у стан штучної коми, в якому вона провела майже місяць.
Поки жінка була без свідомості, лікарі провели кесарів розтин. Попри те, що малюки народилися передчасно, обидва здорові. Породілля зізнається: коли прийшла до тями, дуже злякалася, що діти не вижили. Утім хвилювання виявилися безпідставними і нині Уке неабияк вдячна медикам.
Коронавірус в Україні: новини
За даними МОЗ, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 583 тис. 510 осіб, померли 10 тис. 369. Станом на ранок, 19 листопада, було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових хворих за добу - 13 тис. 357 осіб.
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