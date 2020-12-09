Двом із загиблих ввели справжній препарат, а іншим - плацебо.

У США в ході випробувань вакцини від коронавірусу Pfizer померли шість учасників випробувань.

Читайте такожУ Росії розпочали масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителівВ доповіді Управління з питань якості продовольства і медикаментів США повідомляється, що двом із загиблих ввели справжній препарат, а іншим - плацебо.

Відзначається, що всі загиблі учасники випробувань мали проблеми зі здоров'ям і хронічні захворювання. Половина з них була старше 55 років.

У одного з вакцинованих був атеросклероз і ожиріння. Він помер через три дні після введення першої дози вакцини.

У іншого добровольця через 60 днів після введення другої частини вакцини сталася зупинка серця, і через три дні він помер.

Два пацієнти з групи плацебо померли від інфаркту та інсульту. Причина ще двох смертей з'ясовується.

Що відомо про вакцину виробництва Pfizer і BioNTech

Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність в 95%.

До кінця 2020 року планується провести 50 млн доз цієї вакцини.

Європейське агентство лікарських засобів не пізніше 29 грудня 2020 року прийме рішення про дозвіл на використання вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) заявило у вівторок, що вакцина від коронавірусу, розроблена Pfizer і BioNTech, відповідає стандарту, необхідному для схвалення на екстрене застосування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН