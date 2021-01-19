Дослідження включало в себе аудитивно-лінгвістичний та інструментальний аналіз мови.

Експертиза підтвердила справжність голосу голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева на аудіозаписах, де, зокрема, обговорювалося вбивство журналіста Павла Шеремета.

Дослідження проводила Петербурзька криміналістична лабораторія аудіовізуальних документів, пише "Настоящее время".

"Плівки білоруського КДБ" порівняли із 13 відео, на яких виступав Зайцев під час свого перебування на посаді силового відомства і керівника Білоруської федерації біатлону.

Експерти порівняли голос Зайцева із голосом чоловіка, який обговорював вбивство Шеремета, і прийшли до висновку, що це одна й та ж людина.

Дослідження містило аудитивно-лінгвістичний та інструментальний аналіз мови.

На першому етапі експерти аналізували індивідуальні особливості артикуляції, загальні мовні навички, емоційний стан, соціокультурні особливості мовця.

"Відмінності у висоті, силі й тембральних характеристиках голосу порівнюваних дикторів відсутні", - йдеться в дослідженні.

Експерти при цьому відзначають, що порівнювані диктори в рівній мірі добре контролюють свій емоційний стан.

На другому, інструментальному, етапі експерти проаналізували "статистичні та динамічні спектральні мовні характеристики". Для цього вони використовували програму SIS II Петербурзького "Центру мовних технологій".

Голоси змовника і Вадима Зайцева виявилися тотожні й на цьому етапі дослідження.

"Навіть тривалі тренування не можуть істотно змінити звичні стереотипи [мови], оскільки вони практично не сприймаються звичайним слухом і реалізуються без свідомого артикуляторного контролю, хоча добре видно в рамках інструментального аналізу мови", - йдеться в дослідженні.

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Білоруський слід у вбивстві Шеремета: що відомо

4 січня 2021 року білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.

Вбивство Шеремета: подробиці

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугар.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугар напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненко, Кузьменко і Дугар додали ще дві підозри, а також змінили зміст попереднього. Їх справу розглядає суд присяжних.

Антоненко перебуває під вартою. Кузьменко перебуває під домашнім арештом, Дугар - під заставою.

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Автор: УНІАН