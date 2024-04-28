Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

У Німеччині 57-річному громадянину Росії, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляє прес-служба німецької поліції.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство.

"Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, за даними німецьких ЗМІ, троє чоловіків були знайомі, при цьому мотиву вбивства наразі не з'ясовано. Відомо, що підозрюваний - 57-річний громадянин Росії та Німеччини, який проживає неподалік місця злочину, прокуратура подала клопотання про його арешт.

Між тим загиблі в Німеччині українці були військовими. Цю інформацію в ефірі 5 каналу озвучила українська режисерка Дар'я Онищенко, яка нині проживає у Мюнхені. За її словами, там військові проходили реабілітацію після поранень. При цьому інцидент стався на території торгового центру.

"Ми, активісти, українці, вся українська громада зараз дуже стурбовані безпекою наших українців тут. І дуже прикро, що це були саме солдати, які проходять реабілітацію і не могли, власне кажучи, певно, через свої поранення оборонятися", - зазначила Онищенко.

Вбивство українців у Німеччині - що відомо

У Німеччині ввечері в суботу, 27 квітня, росіянин позбавив життя двох українців. У злочині підозрюють 57-річного громадянина Росії. Його вже затримали.

За словами правоохоронців, жертв росіянина знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру в Мурнау.

36-річний чоловік помер на місці від важких травм, а другий українець загинув у лікарні. Обидва проживали у районі Гарміш-Партенкірхен.

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