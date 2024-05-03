Жорстоке вбивство українця у Будапешті: в МЗС розкрили деталі

Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили подробиці вбивства українця у Будапешті.

"За інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України, 1975 року народження", - повідомили в МЗС у коментарі кореспонденту УНІАН.

Зокрема, інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії.

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"Громадянина Казахстану, який підозрюється у вчинені зазначеного злочину, затримано. Ведуться слідчі дії", - додали у пресслужбі.

Водночас, посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини.

Вбивство українця в Будапешті

Як повідомляв УНІАН, у Будапешті 1 травня казах завдав ножових поранень 48-річному українцю, чоловік помер на місці від важких травм. Правоохоронців попередили про бійку у XXIII районі міста (Шорокшар), учасник якої стікає кров'ю. Українець помер на місці від тяжких тілесних ушкоджень.

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