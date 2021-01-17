Головною темою саміту має стати пошук шляхів виходу світової економіки з коронакризи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір провести 11-13 червня поточного року перший після 2019 року саміт лідерів країн "Великої сімки". Захід має бути проведений в особистому форматі.

Читайте такожУ США виступили проти повернення Росії до G7 і заговорили про посилення санкцій

Як повідомляє DW, про це йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона. У 2020 році саміт не відбувся, президент США Дональд Трамп скасував його через пандемію. Цьогоріч у Великій сімці головує Лондон.

Місцем проведення саміту обрано курортне село Карбіс-Бей в графстві Корнволл на південному заході Англії. На саміт запрошені також Австралія, Індія і Південна Корея

Головною темою саміту G7 2021 має стати пошук шляхів виходу світової економіки з коронакризи.

"Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили протягом багатьох поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, яке ми переживаємо", - йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.

Він зазначив, що правильним підходом до вирішення проблеми є "об'єднання на основі духу відкритості".

Британські ЗМІ сподіваються, що саміт стане приводом для першої поїздки в Європу на новій посаді обраного президента США Джо Байдена. Він офіційно має обійняти пост глави держави 20 січня.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН