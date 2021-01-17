Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про намір провести 11-13 червня поточного року перший після 2019 року саміт лідерів країн "Великої сімки". Захід має бути проведений в особистому форматі.
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Як повідомляє DW, про це йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона. У 2020 році саміт не відбувся, президент США Дональд Трамп скасував його через пандемію. Цьогоріч у Великій сімці головує Лондон.
Місцем проведення саміту обрано курортне село Карбіс-Бей в графстві Корнволл на південному заході Англії. На саміт запрошені також Австралія, Індія і Південна Корея
Головною темою саміту G7 2021 має стати пошук шляхів виходу світової економіки з коронакризи.
"Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили протягом багатьох поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, яке ми переживаємо", - йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.
Він зазначив, що правильним підходом до вирішення проблеми є "об'єднання на основі духу відкритості".
Британські ЗМІ сподіваються, що саміт стане приводом для першої поїздки в Європу на новій посаді обраного президента США Джо Байдена. Він офіційно має обійняти пост глави держави 20 січня.
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