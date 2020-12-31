Вирішення суперечки між Великою Британією та Іспанією відкриває шлях до підписання угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір.

Великобританія і Іспанія досягли попередньої угоди про статус Гібралтару.

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Про це заявила іспанський міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лая, повідомляє Deutsche Welle.

Мадрид очікує, що договір з цього приводу буде підписано упродовж шести місяців.

Так, на території Гібралтару застосовуватимуться деякі договори, що діють у Європейському Союзі, наприклад, Шенгенська угода і митний режим для перевезення товарів. Це дасть змогу забезпечити безперебійне пересування на кордоні території з Іспанією після виходу Великобританії з ЄС.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Лондон як і раніше підтримує суверенітет Гібралтару і прагне пом'якшити наслідки Brexit.

Статус Гібралтару: історія

Гібралтар увійшов до складу Великобританії в 1713 році, після чого Мадрид неодноразово намагався повернути його. Наприкінці 1960-х років Іспанія через розбіжності закрила кордон з Гібралтаром, а повністю відкрила його в 1985 році, перед своїм вступом до Європейського економічного співтовариства - попередник ЄС.

У 2002 році 99% гібралтарців на референдумі відхилили пропозицію про поділ суверенітету території між Лондоном і Мадридом. Водночас на референдумі щодо Brexit у 2016 році 95,9% жителів Гібралтару проголосували за те, щоб залишитися в ЄС.

Вирішення спору між Великою Британією та Іспанією про статус Гібралтару відкриває шлях до підписання угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір. Договір про "відкрите небо" дасть змогу українським та європейським авіакомпаніям вільно працювати в авіапростір Євросоюзу та України.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів між Україною і ЄС про підписання такої угоди.

13 грудня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та ЄС можуть підписати угоду про спільний авіаційний простір 11 лютого на засіданні Ради асоціації.

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Автор: Вікторія Токарєва