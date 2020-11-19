Адміністрація Трампа не розглядає ні терміни, ні робочий порядок денний можливого саміту G7 в цьому році.

Президент США Дональд Трамп наразі не планує проводити очний саміт глав держав "Великої сімки" цього року.

Про це пише Reuters із посиланням на три дипломатичних джерела.

Раніше зустріч, запланована на червень 2020 року, була скасована через пандемію коронавірусу.

Зазначається, що очільник Білого дому досі не ухвалив остаточного рішення про проведення саміту, але час минає для планування головного саміту перед тим, як він передасть владу у січні 2021 року.

Джерела зазначають, що адміністрація Трампа не розглядає ні терміни, ні робочий порядок денний можливого саміту G7 в цьому році.

При цьому зазначається, що досі можливий варіант із проведенням саміту в онлайн форматі. Але американська влада навіть не веде жодної роботи над спільною заявою, що зазвичай може тривати кілька місяців.

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У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію, додає Reuters.

Дональд Трамп говорив, що розглядає можливість провести саміт G7 після президентських виборів у "спокійнішій атмосфері", але подальших дій щодо цього не проводилось, зазначає одне з джерел.

Країни "Великої сімки": що відомо

До складу G7 входять США, Велика Британія, Франція, Японія, Німеччина, Італія та Канада, а також Європейський Союз. Група розпочала свої засідання в 1975 році, спочатку без Канади (вона приєдналася через рік).

У 1997-1998 роках до "Великій сімки" приєдналася Росія. Таким чином, G7 стала G8. У 2014 році після анексії Криму Росія була виключена з "Великої вісімки".

Відтоді представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ пов'язане з кримським питанням і дотриманням Росією Мінських угод, які передбачають припинення російської агресії на Донбасі.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що він підтримав би повернення Росії в групу.

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Автор: Олександр Топчій