Цей закон розширить дію вже існуючого закону щодо переслідування та депортації іноземних шпигунів.

Уряд Великобританії введе новий закон, що зобов'язує працюючих в країні від імені іноземних урядів реєструвати свою присутність.

Читайте такожBild: Кремль використовував журналістів RT для шпигування у НімеччиніЯк повідомляє газета The Times, так влада хоче захистити Великобританію від "ворожих держав". Відмова від обов'язкової реєстрації буде розглядатися як кримінальний злочин.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон оголосить про введення нового закону 11 травня разом з промовою королеви, передає kommersant. Введення нових правил він хоче домогтися на тлі зростаючої заклопотаності з приводу дій Москви та Пекіна. Зміни розширять дію існуючого закону щодо переслідування та депортації іноземних шпигунів.

Крім того, уряд Великобританії хоче переглянути закон про держтаємницю. Його хочуть поширити на іноземців, які підривають національні інтереси держави з-за кордону.

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Автор: Ірина Погоріла