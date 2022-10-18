ВР закликає держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити неупереджене розслідування міжнародних злочинів, вчинених на її території.

Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу.

За ухвалення постанови "Про Заяву Верховної Ради України про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу" (реєстраційний номер 8132) проголосувало 287 народних депутатів.

В заяві сказано, що ВР засуджує міжнародні злочини, скоєні РФ під час першої (1994-1996) і другої (1999-2009) війн проти Чеченської Республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії царського режиму 1817-1864 років та радянської влади 1944 року.

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ВР закликає держави - члени ООН та міжнародні організації забезпечити незалежне та неупереджене розслідування міжнародних злочинів, вчинених на території тимчасово окупованої Чеченської Республіки Ічкерія, та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

Окупація Ічкерії - що відомо

Росія окупувала Ічкерію (Чеченську республіку, ЧРІ) у 2000 році після військового вторгнення. Наразі територія "включена" до складу Росії.

Проголошення суверенітету ЧРІ стало приводом затяжного військового конфлікту, основні баталії котрого припали на першу та другу Чеченські війни між російською владою і повстанцями, який поступово викликав зростання напруженості і військові конфлікти на всьому Північному Кавказі.

Російська влада називає чеченських політиків, які борються за незалежність республіки, "терористами".

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