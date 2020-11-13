Папа Римський закликав Байдена боротися на новій посаді зі змінами клімату, мігрантською кризою та бідністю.

Папа Римський Франциск телефоном провів переговори з демократом Джо Байденом, який попередньо переміг на виборах президента США.

Під час розмови, Папа Римський закликав Байдена боротися на новій посаді зі змінами клімату, мігрантською кризою та бідністю, пише Голос Америки.

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Також понтифік благословив представника Демократичної партії. Майбутній президент своєю чергою наголосив на ролі Папи Римського в досягненні миру, примирення та загальної прихильності гуманізму на світовій арені.

Вибори президента США 2020: що відомо

Офіційні результати виборів у США ще не оголошені, але Байден ще 7 листопада виступив із переможною промовою в своєму рідному Вілмінгтоні.

Упевненість демократа ґрунтується на прогнозах результатів волевиявлення, які опублікували ЗМІ.

Чинний президент Дональд Трамп не визнав поразку і заявив про намір вимагати в судах перерахунку голосів.

Жоден з результатів у штатах ще не затверджений, підрахунок голосів триває. Він буде відомий тільки після засідання колегії виборників США 14 грудня.

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Автор: УНІАН