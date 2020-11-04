Згідно з підрахунком 94% голосів, Трамп набирає 51,2% голосів, а Байден – 47,7%.

Чинний президент Дональд Трамп обганяє свого суперника - кандидата від Демократичної партії Джо Байдена в штаті Флорида, який вважається одним з найважливіших з "штатів, які вагаються". Там на кону 29 голосів виборців.

Як повідомляє Reuters, згідно з підрахунком 94% голосів, Трамп набирає 51,2% голосів, а Байден – 47,7%.

У штабі Трампа заздалегідь почали святкувати перемогу. Як написав Сенатор-республіканець Рікк Скотт від штату Флорида в Twitter, "Трамп переміг".

Читайте такожВибори президента США: перші результати голосування та реакції кандидатів (онлайн)

Нагадаємо, у США завершилося голосування на дільницях у низці Штатів. За результатами підрахунку голосів у ряді штатів, Джо Байден йде у відрив від чинного президента Дональда Трампа. Станом на 6:00 за київським часом він набирає 192 голоси, в той час, як у Трампа - 114. Нагадаємо, що для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів виборців.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають виборців, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів коронавірусом, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко