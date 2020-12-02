Так Санду назвала ініціативу депутатів-соціалістів про виведення Служби інформації і безпеки (СІБ) з-під підпорядкування президенту.

Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу "захоплення влади".

Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, так під час прес-конференції Санду назвала ініціативу депутатів-соціалістів про виведення Служби інформації та безпеки (СІБ) з-під підпорядкування президенту.

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"Законопроект, зареєстрований у парламенті, згідно з яким СІБ пропонують вивести з-під підпорядкування президенту, це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захопити владу ... Ми опротестуємо ці зловживання в Конституційному суді та попросимо допомоги народу", - зазначила вона.

Санду закликала громадян вийти на протест, який відбудеться 3 грудня перед будівлею парламенту.

"Правляча більшість ПСРМ - "Шор" хоче урізати ті повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад у країні. Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти і захистити свій голос", - підкреслила новообраний президент.

Вибори у Молдові: що відомо

Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.

На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.

20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів.

Тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

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Автор: Антоніна Доломанжи