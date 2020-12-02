Вибори у Молдові - Санду заявила про спробу захоплення влади Додоном / REUTERS

Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу "захоплення влади".

Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, так під час прес-конференції Санду назвала ініціативу депутатів-соціалістів про виведення Служби інформації та безпеки (СІБ) з-під підпорядкування президенту.

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"Законопроект, зареєстрований у парламенті, згідно з яким СІБ пропонують вивести з-під підпорядкування президенту, це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захопити владу ... Ми опротестуємо ці зловживання в Конституційному суді та попросимо допомоги народу", - зазначила вона.

Санду закликала громадян вийти на протест, який відбудеться 3 грудня перед будівлею парламенту.

"Правляча більшість ПСРМ - "Шор" хоче урізати ті повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад у країні. Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти і захистити свій голос", - підкреслила новообраний президент.

Вибори у Молдові: що відомо

  • Другий тур виборів президента Молдови відбувся 15 листопада.
  • На виборах перемогла кандидат від партії PAS Майя Санду, яка набрала 943 тис. 006 голосів. Головного конкурента Санду Ігоря Додона підтримали 690 тис. 615 виборців.
  • 20 листопада ЦВК Молдови оголосив Санду переможцем президентських виборів.
  • Тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.

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Автор: Антоніна Доломанжи