Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джозеф Байден отримав голоси 270 вибірників, необхідних йому для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.
Читайте такожБайден про свою очікувану перемогу: цифри показують впевнену картинуЗ таким прогнозом виступили телеканали CNN, NBC, Fox News.
За їхніми оцінками, Байден здобув перемогу в штаті Пенсільванія (20 голосів вибірників). Таким чином, згідно з підрахунками CNN і NBC, у нього тепер 273 голоси вибірників, у чинного президента США Дональда Трампа - 213.
За даними Fox News, Байден також здобув перемогу в штаті Невада (6 голосів вибірників). CNN назвала його "обраним президентом США". Згідно з оцінкою AP, демократ "переміг Дональда Трампа".
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