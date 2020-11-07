Провідні ЗМІ в США повідомили, що Джо Байден отримав 273 голоси вибірників, що означає перемогу на президентських виборах.

Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джозеф Байден отримав голоси 270 вибірників, необхідних йому для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Читайте такожБайден про свою очікувану перемогу: цифри показують впевнену картинуЗ таким прогнозом виступили телеканали CNN, NBC, Fox News.

За їхніми оцінками, Байден здобув перемогу в штаті Пенсільванія (20 голосів вибірників). Таким чином, згідно з підрахунками CNN і NBC, у нього тепер 273 голоси вибірників, у чинного президента США Дональда Трампа - 213.

За даними Fox News, Байден також здобув перемогу в штаті Невада (6 голосів вибірників). CNN назвала його "обраним президентом США". Згідно з оцінкою AP, демократ "переміг Дональда Трампа".

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Автор: УНІАН