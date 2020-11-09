Стівен Кінг жорстко висловився щодо Дональда Трампа, який відмовляється визнати перемогу Джо Байдена на виборах.
Читайте такожСвіт після пандемії: вийшов трейлер серіалу "Протистояння" за романом Стівена Кінга (відео)Свою заяву він опублікував у Twitter.
Після заяви Трампа про те, що його кампанія розпочне "переслідування справи в суді, щоб забезпечити повну підтримку виборчого законодавства та посаду законного переможця", Кінг написав наступне:
"Ти програв, ти жалюгідний, самоназваний, інфантильний мужик. Поступися і йди до біса", - йдеться в пості.
You lost, you miserable self-entitled infantile fucker. Concede and get the hell out.— Stephen King (@StephenKing) November 8, 2020
Після виборів Король жахів написав у Twitter, що іноді перемагають хороші хлопці, а також, що "це жалюгідне, жалюгідне президентство добігає кінця".
Як відзначає ТСН, 73-річний письменник раніше називав Трампа "некомпетентною гантелею" і заявляв, що той "гірший за будь-яку історію жахів, яку я писав".
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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