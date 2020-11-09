Після виборів Король жахів написав у Twitter, що іноді перемагають хороші хлопці.

Стівен Кінг жорстко висловився щодо Дональда Трампа, який відмовляється визнати перемогу Джо Байдена на виборах.

Читайте такожСвіт після пандемії: вийшов трейлер серіалу "Протистояння" за романом Стівена Кінга (відео)Свою заяву він опублікував у Twitter.

Після заяви Трампа про те, що його кампанія розпочне "переслідування справи в суді, щоб забезпечити повну підтримку виборчого законодавства та посаду законного переможця", Кінг написав наступне:

"Ти програв, ти жалюгідний, самоназваний, інфантильний мужик. Поступися і йди до біса", - йдеться в пості.

You lost, you miserable self-entitled infantile fucker. Concede and get the hell out. — Stephen King (@StephenKing) November 8, 2020

Після виборів Король жахів написав у Twitter, що іноді перемагають хороші хлопці, а також, що "це жалюгідне, жалюгідне президентство добігає кінця".

Як відзначає ТСН, 73-річний письменник раніше називав Трампа "некомпетентною гантелею" і заявляв, що той "гірший за будь-яку історію жахів, яку я писав".

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Людмила Жерновська