Кінг і раніше критикував Трампа / фото MyBook

Стівен Кінг жорстко висловився щодо Дональда Трампа, який відмовляється визнати перемогу Джо Байдена на виборах.

Читайте такожСвіт після пандемії: вийшов трейлер серіалу "Протистояння" за романом Стівена Кінга (відео)Свою заяву він опублікував у Twitter.

Після заяви Трампа про те, що його кампанія розпочне "переслідування справи в суді, щоб забезпечити повну підтримку виборчого законодавства та посаду законного переможця",  Кінг написав наступне:

"Ти програв, ти жалюгідний, самоназваний, інфантильний мужик. Поступися і йди до біса", - йдеться в пості.

Після виборів Король жахів написав у Twitter, що іноді перемагають хороші хлопці, а також, що "це жалюгідне, жалюгідне президентство добігає кінця".

Як відзначає ТСН, 73-річний письменник раніше називав Трампа "некомпетентною гантелею" і заявляв, що той "гірший за будь-яку історію жахів, яку я писав". 

Перемога Джо Байдена на виборах у США

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Автор: Людмила Жерновська