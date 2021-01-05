У Вашингтоні плануються масові мітинги 6 січня – в день засідання Конгресу, на якому має відбутися офіційне затвердження результатів голосування колегії виборників за президента США.

Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 5-6 січня.

Читайте такожТрамп збирає прихильників на мітинг у день затвердження підсумків виборівПро це повідомляє Посольство України в США у Facebook.

"У зв’язку з офіційними повідомленнями про акції протесту, які мають відбутися в столиці США 5-6 січня, Посольство України в США рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації", - йдеться в повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України слід звертатися до консульського відділу посольства, зокрема на гарячу лінію +1 (202) 322 2616, e-mail: consul_us@mfa.gov.ua

Як повідомляється на сайті американської газети USA Today, у Вашингтоні плануються масові мітинги 6 січня, в день засідання Конгресу, на якому має відбутися офіційне затвердження результатів голосування колегії виборників за президента США. На цьому засіданні Конгресу очікується, що кандидата від Демократичної партії Джо Байдена буде остаточно проголошено переможцем виборів і наступним президентом.

Водночас, як зазначає видання, участь у протестах візьме величезна кількість прихильників президента Дональда Трампа, який не зміг переобратися на другий термін. Зокрема, до Вашингтона з'їдуться представники американських праворадикальних і екстремістських груп, прихильники "конспірологічних терорій". У зв'язку з цим існують побоювання, що під час акцій протесту можуть відбутися насильницькі зіткнення.

Праворадикальні групи з усіх куточків США візьмуть участь у протестах з метою чинити тиск на законотворців, аби ті не затверджували результати президентських виборів, що, як підкреслює видання, малоймовірно.

Поліція Вашингтону посилила запобіжні заходи, зокрема встановила знаки з попередженням, що носити зброю в столиці США громадянам заборонено. Війська Національної гвардії США підтримуватимуть місцеву поліцію.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада у США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з’явився аудіозапис відповідної телефонної розмови, в якій Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

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Автор: Віталій Саєнко