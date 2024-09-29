Тепер питання полягає в тому, чи вдасться голові Партії свободи стати австрійським канцлером.

В Австрії Партія свободи на чолі з Гербертом Кіклем отримає 29,1% голосів виборців, випередивши всіх своїх конкурентів.

За попередніми даними, найближчий конкурент - консервативна Народна партія отримає 26,2% голосів, пише Бі-бі-сі. Видання зазначило, що лідер Народної партії - канцлер Карл Нехаммер, ще до виборів виключив створення коаліції з Кіклем.

А Соціал-демократична партія отримала 20,6% голосів виборців. Примітно, що соціал-демократи і Народна партія традиційно є провідними в Австрії.

Відео дня

Як зазначила політолог Катрін Штайнер-Геммерле, тепер питання полягає в тому, чи вдасться Кіклю стати канцлером Австрії чи ні. "Якщо це станеться, то роль Австрії в Євросоюзі сильно зміниться. Кікль часто говорив, що Віктор Орбан є для нього зразком для наслідування", - зазначила політолог, пише Reuters.

При цьому президент Александр Ван дер Беллен, який курує формування урядів, висловив сумніви щодо Партії свободи через її критику ЄС і нездатність засудити вторгнення РФ в Україну. Президент натякнув, що може перешкодити Кіклю стати канцлером, заявивши, що конституція не вимагає від нього просити партію, яка перемогла на виборах, формувати уряд.

Хто такий Герберт Кікль

Кіклю 55 років і він виступає проти надання допомоги Україні та, як і його ідол Орбан, хоче скасування санкцій проти РФ, стверджуючи, що вони більше шкодять Австрії ніж росіянам.

Серед його тем також боротьба з нелегальною міграцією, менше "гендерного божевілля" та "кліматичний комунізм". Щодо мігрантів, він заявляв, що Австрія має стати "незручною для непроханих чужинців".

Кікль уже заявив, що готовий вести переговори з усіма партіями про створення коаліції.

Партія свободи в Австрії

Це право-популістська політсила. До анексії Криму вона співпрацювала з Всеукраїнським об'єднанням "Свобода", однак потім підтримала російських окупантів.

Прихильність до РФ у партії почали проявляти ще з 2008 року, а 2016 року партійне керівництво підписало офіційну угоду про співпрацю з путінською "Единой россией".

У червні цього року Кікль разом із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і колишнім главою чеського уряду Андреєм Бабішем створили праве політосвіту під назвою "Патріоти Європи".

Також політсила критикує іслам і обіцяє більш жорсткі правила для прохачів притулку в Австрії.

Вас також можуть зацікавити новини: