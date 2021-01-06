Від переможця протистояння кандидата-демократа Джона Ософфа та кандидата-республіканця Девіда Пердью залежатиме, яка з партій отримає більшість у Сенаті США.

У штаті Джорджія кандидати від Демократичної партії на виборах до Сенату США (верхня палата Конгресу) випереджають своїх суперників від республіканців.

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Про це це свідчать дані, оприлюднені CNN.

Зокрема, наразі після підрахунку 98% бюлетенів, чинні сенатори від Республіканської партії не переобираються до Сенату.

Так, кандидат від демократів, пастор Рафаель Ворнок виграє вибори у сенаторки-республіканця Келлі Леффлер. Ворнок отримує 50,6% голосів, а Леффлер - 49,4%.

Водночас інший кандидат від демократів, журналіст Джон Ософф з невеликим відривом випереджає свого конкурента від республіканців, сенатора Девіда Пердью. Ософф отримує 50,1%, а Пердью - 49,9%. Між цими двома кандидатами говорити про переможця ще зарано, але від перемоги одного з цих двох кандидатів залежатиме, яка з двох партій – Демократична або Республіканська - контролюватиме Сенат.

Вибори до Сенату США 2020

Вибори до верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки, тобто Сенату США, відбулися 3 листопада 2020 року, одночасно з виборами президента США та до Палати представників США. В ході нинішніх виборів до Сенату розподілялись 33 місця зі 100. Переможці цих виборів обираються на шестирічний термін - з 3 січня 2021 року по 3 січня 2027 року.

Після виборів у США в Палаті представників збереглася більшість за демократами - 222-212. При цьому демократа Ненсі Пелосі вчетверте очолила Палату Представників Конгресу США.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

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Автор: Віталій Саєнко