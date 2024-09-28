Трамп вважає, що Google підігрує Камалі Гарріс.

Екс-президент США Дональд Трамп хоче покарати компанію Google за буцімто просування фейкових "поганих історій" про нього. Відповідну заяву кандидат в президенти зробив у своїй власній соцмережі TruthSocial.

"Було встановлено, що компанія Google незаконно використовувала систему виявлення та відображення лише поганих історій про Дональда Трампа, які були вигадані спеціально для цієї мети, і в той же час показувала лише хороші історії про товариша Камалу Гарріс. Це - НЕЗАКОННА ДІЯЛЬНІСТЬ", – написав Трамп.

Він висловив сподівання, що Міністерство юстиції США притягне винних до кримінальної відповідальності за "це кричуще втручання у вибори".

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"Якщо ні, і відповідно до законів нашої країни, я вимагатиму їхнього кримінального переслідування на максимальному рівні, коли я виграю вибори і стану Президентом Сполучених Штатів!" – додав Трамп.

Представник Google у коментарі The New York Times заперечив, що компанія маніпулювала результатами пошукової видачі на користь котрогось із кандидатів.

"Веб-сайти обох [передвиборчих] кампаній постійно з’являються у верхній частині пошуку за релевантними та поширеними пошуковими запитами", — сказав представник компанії.

Трамп і соцмережі

Трамп вже не вперше вступає у суперечку з технологічними компаніями. В минулому він вже посварився з Twitter, коли той ще не належав Ілону Маску. У 2020 році, коли Трамп ще був президентом, він часто робив суперечливі заяви на тему COVID-19 та на політичні теми, через що Twitter почав маркувати його дописи як такі, що містять дезінформацію.

Після штурму Капітолію США 6 січня 2021 року, Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа, заявивши, що його публікації можуть спровокувати подальше насильство.

Трамп звинуватив платформу в цензурі й упередженості проти консерваторів, заявляючи, що це порушує свободу слова. У відповідь він запустив власну соціальну мережу TruthSocial та подав судові позови проти Twitter.

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