Байден отримав необхідні для перемоги на виборах голоси / фото REUTERS
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден отримав голоси колегії виборників, необхідні для перемоги в президентських перегонах.
Про це свідчать дані на офіційному сайті виборів глави держави.
За нього було віддано 302 голоси виборників: Байден отримав 55 голосів у штаті Каліфорнія. Загалом для перемоги в президентських перегонах достатньо отримати 270 голосів. Трамп отримав лише 232 голоси виборників.
Фото CNN
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Вибори президента в США: що треба знати
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 14 грудня відбулася зустріч усіх 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосували за наступного президента США.
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