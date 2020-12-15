Загалом для перемоги в президентських перегонах необхідно отримати 270 голосів.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден отримав голоси колегії виборників, необхідні для перемоги в президентських перегонах.

Про це свідчать дані на офіційному сайті виборів глави держави.

За нього було віддано 302 голоси виборників: Байден отримав 55 голосів у штаті Каліфорнія. Загалом для перемоги в президентських перегонах достатньо отримати 270 голосів. Трамп отримав лише 232 голоси виборників.

Вибори президента в США: що треба знати

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбулася зустріч усіх 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосували за наступного президента США.

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Автор: Олег Давигора