Рафаель Ворнок став першим темношкірим сенатором в історії штату.

Кандидат від Демократів Рафаель Ворнок здобув перемогу на виборах до Сенату США у штаті Джорджія. Ще один кандидат-демократ Джонс Оссофф також оголосив про свою перемогу. Якщо результати виборів підтвердяться, Демократична партія здобуде більшість в Сенаті.

Читайте такожПолітичні ігри Дональда Трампа. Чому реванш можливий (рос.)

Про це повідомляє "Голос Америки". Заззачається, що Ворнок став першим темношкірим сенатором в історії штату. В історії США загалом було 1991 сенаторів. Лише 10 з них були чорношкірими.

CNN та Associated Press повідомляють, що Ворнок - баптистський священник, який проповідує у відомій церкві для афроамериканців. Він здобув перемогу над сенаторкою з Республіканської партії Келлі Леффлер.

Різниця між кандидатами становить менш ніж один відсотковий пункт, але вище 0,5 відсотка. Це унеможливлює перерахунок голосів.

За друге місце в Сенаті від штату боряться представник Демократичної партії, режисер-документаліст Джонс Оссофф та республіканець Девід Перд’ю. Різниця в голосах наразі не дозволяє оголосити переможця.

Між тим Оссофф вже заявив про свою перемогу у відеозверненні.

"Я зі смиренням дякую народу Джорджії за обрання мене для служіння вам у Сенаті США. Дякую вам за впевненість та довіру до мене.", - заявив Оссофф.

Остаточні результати виборів можуть залишатися невідомими впродовж кількох днів, оскільки округи мають підрахувати значну кількість голосів, які надійшли поштою.

Якщо демократи переможуть на виборах у Джорджії та заберуть обидва мандати, Сенат матиме по 50 представників від Демократичної та Республіканської партій. У випадку рівної кількості голосів вирішальне слово матиме новий віце-президент США Камала Гарріс.

Вибори до Сенату США 2020

Вибори до верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки, тобто Сенату США, відбулися 3 листопада 2020 року, одночасно з виборами президента США та до Палати представників США. В ході нинішніх виборів до Сенату розподілялись 33 місця зі 100. Переможці цих виборів обираються на шестирічний термін - з 3 січня 2021 року по 3 січня 2027 року.

Після виборів у США в Палаті представників збереглася більшість за демократами - 222-212. При цьому демократа Ненсі Пелосі вчетверте очолила Палату Представників Конгресу США.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров