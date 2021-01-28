Підвищена загроза внутрішнього тероризму в США збережеться до квітня.

Міністерство внутрішньої безпеки США попереджає, що невдоволення людей з приводу результату президентських виборів може спровокувати нові акти насильства в різних штатах.

Служба безпеки випустила бюлетень із даними Національної системи оповіщення про тероризм (National Terrorism Advisory System, або NTAS), в якому попереджає про те, що "обстановка підвищеної загрози" триватиме в країні швидше за все, як мінімум, до кінця квітня, пише Голос Америки.

"В останні дні бунти із застосуванням насильства тривали, і в нас, як і раніше, викликає заклопотаність той факт, що особи, незадоволені діяльністю державних органів і зміною президентської влади, а також роздратовані іншими ідеологічними причинами, можуть продовжувати мобілізувати свої сили", - підкреслили в МВБ.

Також наголошується, що агресивно налаштовані внутрішні терористи "можуть надихнутися вторгненням в будівлю вашингтонського Капітолію 6 січня й обрати мішенню для своїх дій офіційних осіб і державні установи".

Автори заяви кажуть, що рішення опублікувати ці дані було прийнято після консультацій з розвідувальними та правоохоронними службами країни.

Повідомляється також, що 11 січня влада заарештувала двох осіб у штаті Вашингтон під час спроби протестувальників зірвати засідання легіслатури штату. За пару днів до цього інша група незадоволених прорвалася на територію резиденції губернатора штату, і зупинити їх вдалося тільки вже біля дверей губрнаторського будинку.

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"Голос Америки" нагадує, що на початку цього тижня командування армії США оголосило, що має намір зберегти в столичному окрузі Колумбія контингент Національної гвардії чисельністю до семи тисяч солдатів принаймні до середини березня, через підвищений рівень тривоги під час важливих державних заходів, таких як звернення президента Джо Байдена до Конгресу, процедура імпічменту Дональда Трампа і щорічний "Марш за життя".

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: УНІАН