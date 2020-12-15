Ентоні Блінкен може стати новим держсекретарем США / фото REUTERS
Державний секретар США Майк Помпео зустрінеться із Ентоні Блінкеном, який є кандидатом на цей пост із команди новообраного президента Джо Байдена.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Відомо, що зустріч Помпео з Блінкеном повинна відбутися 17 грудня і триватиме вона не більше 15 хвилин.
Видання зазначає, що ця зустріч буде однією з перших особистих зустрічей між членом адміністрації чинного президента та одним із кандидатів на посаду в адміністрації Байдена.
Читайте такожТрамп повідомив про відставку генпрокурора США
Вибори президента в США: що треба знати
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- 14 грудня відбулася зустріч усіх 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосували за наступного президента США.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram