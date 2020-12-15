Зустріч триватиме не більше 15 хвилин.

Державний секретар США Майк Помпео зустрінеться із Ентоні Блінкеном, який є кандидатом на цей пост із команди новообраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Відомо, що зустріч Помпео з Блінкеном повинна відбутися 17 грудня і триватиме вона не більше 15 хвилин.

Видання зазначає, що ця зустріч буде однією з перших особистих зустрічей між членом адміністрації чинного президента та одним із кандидатів на посаду в адміністрації Байдена.

Вибори президента в США: що треба знати

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

14 грудня відбулася зустріч усіх 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосували за наступного президента США.

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Автор: Олег Давигора