Наразі Трамп продовжує наполягати на тому, що він справжній переможець президентської гонки.

Президент США Дональд Трамп заявив своїм радникам, що він розглядає можливість знову балотуватися на посаду президента в 2024 році.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два обізнаних джерела, передає lb.ua.

Видання зазначає, що така реакція Трампа свідчить про те, що він розуміє, що програв вибори 2020 року Джо Байдену. Наразі Трамп продовжує наполягати на тому, що він справжній переможець, що відбулися фальсифікації виборів і що його команда буде боротися до кінця в судах.

Виданню не вдалося оперативно зв’язатися з представниками штабу Трампа та Білого дому для коментарів.

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Як зазначає видання, політичні консультанти Республіканської партії негативно сприймають перспективи балотування Трампа, який може зберегти неабиякий політичний вплив навіть через 4 роки після втрати президентської посади.

Цей факт може заморозити амбіції, збір коштів та укомплектування персоналом окремих кандидатів Республіканської партії, яка наразі прагне перегрупуватися і зменшити асоціації з образом Трампа.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН