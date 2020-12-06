Президент США Дональд Трамп провів перший мітинг після програшу на виборах.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожТрамп записав "найважливішу промову, яку коли-небудь вимовляв": про що вона
Акція, яка пройшла в штаті Джорджія, стала частиною кампанії напередодні січневих виборів до Сенату.
На мітингу він мав агітувати за республіканських кандидатів у сенат, проте президент вирішив сконцентруватися на собі.
"Вони обдурили нас і сфальсифікували наші президентські вибори, але ми все одно їх виграємо", - сказав Трамп.
Президент повторив свої нападки на республіканців, які відмовилися підтримати його вимоги, включаючи губернатора Джорджії Брайана Кемпа.
"І вони збираються спробувати сфальсифікувати й ці вибори", - сказав він натовпу, що скандував: "Ще чотири роки!».
Перед мітингом він піддав різкій критиці у Твіттері губернатора Джорджії, республіканця Брайана Кемпа за те, що той не оголосив перерахунок голосів. Кемп у відповідь нагадав, що публічно закликав перерахувати результати (повноважень оголосити перерахунок у нього немає).
Вибори в США 2020: що відомо
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден має отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 3 грудня 2020 року чинний президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме чесність голосування на виборах президента, і процес підрахунку голосів має продовжуватися.
- 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram