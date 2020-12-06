Акція, яка пройшла в штаті Джорджія, стала частиною кампанії напередодні січневих виборів до Сенату.

Президент США Дональд Трамп провів перший мітинг після програшу на виборах.

Про це повідомляє Reuters.

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Акція, яка пройшла в штаті Джорджія, стала частиною кампанії напередодні січневих виборів до Сенату.

На мітингу він мав агітувати за республіканських кандидатів у сенат, проте президент вирішив сконцентруватися на собі.

"Вони обдурили нас і сфальсифікували наші президентські вибори, але ми все одно їх виграємо", - сказав Трамп.

Президент повторив свої нападки на республіканців, які відмовилися підтримати його вимоги, включаючи губернатора Джорджії Брайана Кемпа.

"І вони збираються спробувати сфальсифікувати й ці вибори", - сказав він натовпу, що скандував: "Ще чотири роки!».

Перед мітингом він піддав різкій критиці у Твіттері губернатора Джорджії, республіканця Брайана Кемпа за те, що той не оголосив перерахунок голосів. Кемп у відповідь нагадав, що публічно закликав перерахувати результати (повноважень оголосити перерахунок у нього немає).

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден має отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

3 грудня 2020 року чинний президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме чесність голосування на виборах президента, і процес підрахунку голосів має продовжуватися.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: УНІАН