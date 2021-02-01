Ці дані включають в себе пожертвування, проведені через платформу Республіканської партії, і не враховують надходження через інші канали.

Колишній президент США Дональд Трамп за час своїх спроб переглянути підсумки виборів глави держави зібрав $255,4 млн.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані Федеральної виборчої комісії.

Ці дані включають в себе пожертвування, проведені через платформу Республіканської партії, і не враховують надходження через інші канали.

З дня проведення виборів до 14 грудня, коли колегія вибірників затвердила перемогу Джо Байдена, Трамп збирав щодня по $2 млн, зазначає видання. Після голосування вибірників число пожертвувань знизилося, проте новий сплеск був зафіксований на тлі тверджень республіканців про можливість переглянути підсумки виборів під час їх затвердження Конгресом. Згодом число пожертвувань значно впало тільки після штурму Капітолію.

Що цьому передувало

13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.

Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

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Автор: Олег Давигора