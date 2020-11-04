Макбрайд стане першим трансгендером у сенаті штату \ фото REUTERS
У США представник демократів 30-річна Сара Макбрайд стане першим трансгендером в сенаті штату.
Читайте такожОпубліковано онлайн-карту виборів у США 2020Вона займе місце в Сенаті Делавера, повідомляє kommersant з посиланням на The New York Times.
Макбрайд стажувалася в Білому домі під час президентства Барака Обами. Потім вона працювала прес-секретарем Фонду Human Rights Campaign, лобіювала в Генеральній асамблеї штату Делавер законопроект про права трансгендерів, який був підписаний в 2013 році.
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