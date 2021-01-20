Інцидент стався близько третьої години дня, причини поки невідомі.

У будівлі в центрі столиці Іспанії прогримів потужний вибух, кілька поверхів зруйновано.

Читайте такожВ Єгипті горіла лікарня для хворих на COVID-19, є загиблі

Як повідомляє El Pais, інцидент стався близько третьої години дня, причини невідомі.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, від вибуху постраждали декілька людей, однак їх точна кількість невідома. Офіційних даних наразі немає.

В мережі з'являються відео з місця пригоди.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров