В Мадриді пролунав вибух / REUTERS
У будівлі в центрі столиці Іспанії прогримів потужний вибух, кілька поверхів зруйновано.
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Як повідомляє El Pais, інцидент стався близько третьої години дня, причини невідомі.
Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, від вибуху постраждали декілька людей, однак їх точна кількість невідома. Офіційних даних наразі немає.
В мережі з'являються відео з місця пригоди.
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