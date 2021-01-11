В результаті вибуху ніхто не постраждав / скріншот
У Роттердамі прогримів вибух, в результаті чого були пошкоджені сім будинків.
Про це повідомляє NOS.
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Як повідомляється, в результаті потужного вибуху постраждали сім будинків на півдні Роттердама. Також було пошкоджено кілька автомобілів.
За даними поліції, вибух стався близько третьої години ночі. Вікна будинків в цьому районі були пошкоджені, але жителям не довелося залишати свої будинки. Ніхто з людей не постраждав.
За попередньою інформацією, вибухнула ручна граната.
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