Наразі слідчі припускають вибух газу на верхньому поверсі будівлі.

У передмісті Відня у житловому будинку стався потужний вибух, внаслідок якого конструкція частково обвалилася.

Інцидент трапився в п’ятницю вранці, 29 січня, у містечку Лангенцерсдорф повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

За попередньою інформацією, вибух стався у верхній частині житлового будинку.

Поліція евакуювала будинки поблизу, імовірно через пожежу, що спалахнула після вибуху.

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Наразі повідомляється про двох поранених внаслідок вибуху, ще одна людина отримала важкі травми. Також тривають пошуки восьми людей, які мешкали в будинку.

За повідомленням Державного управління кримінальної поліції Нижньої Австрії, наразі слідчі припускають вибух газу на верхньому поверсі близько 7:30 ранку.

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Автор: УНІАН