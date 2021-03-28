У місті Макассарі на індонезійському острові Сулавесі в неділю, 28 березня, прогримів потужний вибух біля католицького собору, в результаті якого постраждали як мінімум 14 осіб.
Як повідомляє DW, за даними поліції, бомбу підірвали двоє чоловіків, що померли на місці події.
На місце вибуху прибули кілька машин швидкої допомоги, а також загони поліції спеціального призначення. Зазначається, що на телекадрах з місця події видно, що в результаті вибуху пошкодження отримали також припарковані поблизу храму автомобілі. На місці вибуху поліція виявила відірвані частини людського тіла.
Згідно з повідомленням, чоловік, який представився священником, розповів в ефірі індонезійського телеканалу Metro TV, що бомба вибухнула після богослужіння, в той момент, коли віруючі розходилися по домівках. За його словами, один із нападників намагався під'їхати на мотоциклі до входу в церкву, але був зупинений.
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