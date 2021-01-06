Майк Пенс мав головувати на засіданні Конгресу з підведення підсумків виборів.

У зв'язку з тим, що прихильники Дональда Трампа прорвалися в Капітолій, засідання конгресу було перервано, а віце-президента Майка Пенса вивели з місця подій.

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Як повідомляє CNN, Майк Пенс мав головувати на засіданні з підбивання підсумків виборів. Законодавці мали затвердити перемогу Демократа Джо Байдена.

Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо

3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

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Автор: Дмитро Захаров