Всього повідомлялося про чотири жертви зіткнень.

У мережі опубліковано відео моменту пострілу в будівлі Капітолію США, в результаті якого загинула Ешлі Беббіт.

Поліцейський охорони Капітолію вистрілив практично впритул, коли жінка спробувала потрапити всередину.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Хто така Ешлі Беббіт

Раніше низка американських ЗМІ заявила, що встановлено особу застреленої жінки. Вона була ідентифікована як Ешлі Беббіт. Жінка була ветераном ВПС США з 14-річним стажем і переконаною прихильницею президента Дональда Трампа.Читайте такожКонгрес затвердив обрання Байдена президентом США

Штурм Капітолію: що сталося

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. У ході зіткнень загинули чотири людини.

Пізніше Конгрес США відновив роботу після термінової евакуації в результаті захоплення будинку Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

Того ж дня Конгрес США офіційно затвердив перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента.

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Автор: Ольга Робейко