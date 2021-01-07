Момент вбивства потрапив на відео / скріншот
У мережі опубліковано відео моменту пострілу в будівлі Капітолію США, в результаті якого загинула Ешлі Беббіт.
Поліцейський охорони Капітолію вистрілив практично впритул, коли жінка спробувала потрапити всередину.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!
Хто така Ешлі Беббіт
Раніше низка американських ЗМІ заявила, що встановлено особу застреленої жінки. Вона була ідентифікована як Ешлі Беббіт. Жінка була ветераном ВПС США з 14-річним стажем і переконаною прихильницею президента Дональда Трампа.Читайте такожКонгрес затвердив обрання Байдена президентом США
Штурм Капітолію: що сталося
- 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.
- Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. У ході зіткнень загинули чотири людини.
- Пізніше Конгрес США відновив роботу після термінової евакуації в результаті захоплення будинку Капітолію прихильниками Дональда Трампа.
- Того ж дня Конгрес США офіційно затвердив перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента.
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