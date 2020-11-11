Опозиція вимагає, щоб Нікол Пашинян подав у відставку вже сьогодні.

Опозиційні фракції парламенту Вірменії поставили ультиматум прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

"Пропонуємо наступний варіант: сьогодні до 24:00 даємо Пашиняну час для відставки і до 24:00 час для проведення засідання парламенту», - заявив на мітингу представник партії «Дашнакцутюн» Ішхан Сагателян.

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Якщо вимога не буде виконана, то 12 листопада опозиція має намір розв'язати питання «усунення Пашиняна і його політичної команди від влади», - зазначив він.

"Партії" процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія" зібрали необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання парламенту. У порядку засідання - відставка Пашиняна", - додав Сагателян.

Мирна угода щодо Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Автор: УНІАН