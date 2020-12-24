Документ набуде чинності в новорічну ніч, коли Велика Британія остаточно вийде з ЄС.

Велика Британія і Європейський Союз погодили історичну угоду про торгові відносини після завершення перехідного періоду Brexit.

Угода стосується відносин Євросоюзу і Британії в торгівлі, транспортному сполученні, рибальстві, енергетиці, співпраці у сфері безпеки та інших областях, пише BBC.

Найближчим часом угоду повинні обговорити і попередньо схвалити посли країн ЄС в Брюсселі, після чого, як очікується, його затвердять Європейська рада і парламент Британії.

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Документ набуде чинності в новорічну ніч, коли Велика Британія остаточно вийде з ЄС.

Деталі угоди поки невідомі, оскільки текст документа обсягом в кілька сотень сторінок ще ніхто, крім учасників переговорів, не бачив.

Відзначається, що делегації під керівництвом Мішеля Барньє і Девіда Фроста, які протягом року майже безрезультатно сперечалися навколо основних принципів майбутньої угоди, все ж погодили текст.

Як зазначає BBC, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в останні дні вели інтенсивні переговори, погоджуючи ті деталі, про які не могли домовитися делегації.

Якби сторони не змогли домовитися, тоді ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами й квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

Головними предметами суперечок на переговорах була, по-перше, вимога Євросоюзу, щоб Британія зобов'язалася слідувати правилам ЄС в частині державних субсидій, охорони праці, технологічних і екологічних вимог до виробництва і т.д. Це було необхідно, щоб британські фірми не отримали нечесних, з точки зору ЄС, переваг у конкуренції на континенті. По-друге, обговорювалося рибальство, а саме - збереження доступу рибалок країн ЄС до британських вод.

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У підсумку сторони відмовилися від початкової вимоги ЄС про автоматичне дотримання Британії правилам Євросоюзу і прийшли до якогось "реактивного механізму". У ньому сторони отримують право відповідати митами в конкретних галузях, якщо партнер спробує серйозно полегшити життя своїм фірмам шляхом субсидій, пільг або зниження вимог до умов праці та виробництва.

В останні дні невирішеним залишалося тільки питання рибальства. Але сторони, за відомостями з Брюсселя, вирішили, що на перехідний період довжиною в кілька років рибалки країн ЄС збережуть право ловити рибу в британських водах, але менше, ніж досі, пише BBC.

Головний підсумок цих домовленостей - в тому, що зберігається вільна безмитна торгівля між Британією та ЄС.

Вихід Великої Британії з ЄС

Референдум про Brexit відбувся у Великій Британії 23 червня 2016 року. 29 березня 2017 року розпочалася процедура офіційного виходу Британії з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року лідери ЄС схвалили угоду про Brexit. 9 січня 2020 року Палата громад британського парламенту ухвалила законопроект про Brexit, що передбачає вихід країни з ЄС до 31 січня 2020 року.

1 лютого 2020 Велика Британія залишила Європейський союз. За Умовами про вихід з ЄС, до кінця 2020 року у відносинах Лондона і Брюсселя триватиме перехідний період, протягом якого сторони переважно збережуть нинішні правила співпраці й намагатимуться виробити нові.

7 вересня 2020 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що якщо Велика Британія і Євросоюз не домовляться про майбутні відносини до середини жовтня, то Лондон буде готовий це прийняти і "рухатися далі".

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Автор: Олександр Топчій