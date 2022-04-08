Тайванська компанія приєдналася до санкцій проти РФ.

Тайванський виробник комп'ютерної техніки та електроніки Acer вирішив зупинити діяльність в Росії. Про це компанія повідомила на своєму сайті 8 квітня.

"Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між Росією і Україною. У зв'язку з останніми подіями Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії", - повідомила компанія.

Acer висловив надію на те, що мир в Україні буде відновлений якомога швидше.

Тайвань, на відміну від Китаю, приєднався до санкцій проти Росії. Багато тайванців бачать паралелі між війною в Україні і військовою загрозою з боку Китаю, який вважає острів своєю територією.

Заснована в 1976 році на Тайвані компанія Acer випускає ноутбуки, комп'ютери і моноблоки, монітори, проектори, периферійні пристрої та аксесуари, смартфони тощо.

Раніше "Ашан" частково пішов з російського ринку.

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