Вимоги протестувальників незмінні - відставка Пашиняна, формування тимчасового уряду і проведення позачергових парламентських виборів.

У центрі Єревана, біля будівлі парламенту, проходить черговий мітинг прихильників опозиції з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Читайте такожАзербайджан, Вірменія та РФ підписали нову заяву щодо КарабахуОрганізатором мітингу є опозиційний "рух за порятунок батьківщини", повідомляє NewsArmenia.

Вимоги "руху за порятунок батьківщини" незмінні - відставка Пашиняна, формування тимчасового уряду і проведення позачергових парламентських виборів.

Ділянка проспекту на навпроти будівлі Національних зборів з вечора 25 лютого перекрита, встановлені намети й цілодобово на місці чергують активісти руху і підтримують їх громадяни.

Що цьому передувало

Чергова ескалація внутрішньополітичної ситуації у Вірменії почалася 25 лютого, коли Генштаб Збройних сил Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення в даній кризовій і критичній для вірменського народу ситуації. Того ж дня Пашинян заявив про рішення звільнити з посади голову Генштабу Оника Гаспаряна.

У Єревані після цих подій пройшли мітинги прихильників і противників Пашиняна. Опозиція перекрила проспект Баграмяна, де знаходиться будівля парламенту Вірменії, і оголосила про безстрокові цілодобові акції протесту, які триватимуть до відставки Пашиняна.

27 лютого стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян не підписав проект указу Пашиняна про відставку голови Генштабу і повернув його в апарат прем'єра із запереченнями. Пашинян одразу ж знову відправив його президенту.

2 березня президент знову прийняв рішення не підписувати проект указу про відставку Гаспаряна.

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Автор: Вікторія Токарєва