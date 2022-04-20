Шольц звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити обстріл українських міст.

Країни НАТО і партнери дійшли згоди, що вони не повинні допустити перемоги російської армії в Україні.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн, передає Голос Америки. Крім Шольца, у відеоконференції взяли участь президенти США, Польщі, Франції, Румунії, прем'єр-міністри Великобританії, Японії та Італії, а також інші офіційні особи, в тому числі лідери Євросоюзу.

"Разом з нашими партнерами в ЄС і НАТО ми абсолютно єдині в думці, що Росія не повинна виграти цю війну", - сказав Шольц.

Канцлер безпосередньо звернувся до президента РФ Володимира Путіна зі словами:

"Зупиніть обстріл українських міст. Дозвольте встановити негайне перемир'я і відведіть своїх солдатів. Зупиніть цю жахливу війну".

Шольц назвав дії РФ в Україні "безглуздою війною" і "кричущим порушенням міжнародного права".

У заяві канцелярії британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона за підсумками відеоконференції повідомляється, що "лідери домовилися працювати спільно, щоб знайти довгострокове рішення у сфері безпеки, щоб Україну не можна було атакувати знову подібним чином".

США зі свого боку збільшать поставки артилерії Україні, заявив, розмовляючи з журналістами після відеоконференції, президент країни Джо Байден.

В ході віртуальної зустрічі також обговорювався подальший розвиток ситуації в Україні і те, як саме надати офіційному Києву гарантії безпеки після закінчення війни, враховуючи, що Україна не входить в НАТО.

На думку Франції, ці гарантії швидше будуть схожі на статті Статуту Євросоюзу про колективну оборону країн, що входять до його складу, ніж на ст. 5 Статуту НАТО, що оголошує, що атака на одну країну Альянсу, є атакою на всі країни, які входять в блок.

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