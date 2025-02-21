Поки що багато деталей залишаються невідомими, включно з порядком денним зустрічей та чи були на них українці. При цьому відомо, що крайня зустріч відбулася минулого тижня.

Представники США і РФ останніми місяцями таємно проводили зустрічі у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Крайня з них відбулася буквально минулого тижня.

Про це Reuters повідомили інформовані джерела. Вони описали переговори як додатковий канал. Контакти по ньому почалися відразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Видання зазначило, що учасники переговорів мають дипломатичний досвід, але не є держслужбовцями, і поки що не зрозуміло, хто відправив їх на переговори. При цьому, одне з джерел сказало, що невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі.

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"Багато інших деталей залишаються незрозумілими, включно з порядком денним зустрічей, чи були присутні українці та коли вони розпочалися", - зазначило видання і додало, що ці таємні переговори підкреслюють закулісні зусилля США і Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як неофіційний діалог, спрямований на поліпшення комунікації та обмін ідеями, а не на розробку конкретних пропозицій.

Джерела уточнили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.

Одне з джерел припустило, що такі переговори, можливо, вже втратили актуальність, оскільки останніми тижнями посадовці США та РФ встановили офіційні канали діалогу.

Видання нагадало, що подібні переговори велися у 2023 році та на початку 2024 року, коли Путін посилав сигнали про те, що готовий розглянути припинення вогню в Україні. "Ці переговори, схоже, ні до чого не привели", - констатувало видання.

Переговори РФ і США

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого американська і російська сторони домовилися призначити "високопоставлені команди" для початку роботи над "якнайшвидшим" припиненням війни в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Теммі Брюс.

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