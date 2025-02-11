Гегсет наголосив, що європейці мають більше інвестувати і індивідуальну та колективну оборону.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне швидко досягти мирної угоди і припинити війну, яку Росія веде проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції у штаб-квартирі Африканського Командування Збройних сил США, яке розташоване у німецькому Штутгарті. Він наголосив, що підходи до стратегічного планування чинного президента США відрізняються від підходів попереднього президента Джо Байдена.

Водночас, говорячи про мирне урегулювання, війну Росії проти України глава Пентагону назвав "конфліктом":

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"Сподіваюся, що в Україні буде досягнуто швидкої мирної угоди, яку президент зобов'язався досягти".

За його словами, 12 лютого на засіданні Контактної групи з питань оборони України і на дводенному засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО американська делегація має намір провести "відверту розмову з нашими друзями". Зокрема, глава Пентагону відзначив, що терміновість поточного моменту вимагає розмови між друзями стосовно спроможностей і лідерства, активізації зусиль, про розподіл тягаря і стимули, аби говорити, що європейський континент заслуговує бути вільним від будь-якої агресії.

"Але це мають бути ті, хто перебуває по сусідству, які мають найбільше інвестувати у цю індивідуальну і колективну оборону. Це здоровий глузд, про який багато говорить президент [Дональд Трамп]. Здоровий глузд полягає у тому, що ви захищаєте ваш сусідній регіон. І американці будуть поруч з вами у наданні допомоги цій обороні", – наголосив Гегсет.

Він нагадав, що більшість країн вже наблизились до рівня витрат на оборону у розмірі 2% ВВП, але ця позначка має бути вищою – 5%.

"Це відображення необхідності інвестування на континенті", – додав Гегсет.

Війна Україна і США: ви могли це пропустити

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що побоювання щодо того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Ба більше, голова Білого дому має намір закінчити війну в Україні вже до весни цього року.

Водночас WP повідомляє, що на майбутньому засіданні у форматі "Рамштайн" США не будуть оголошувати про виділення військової допомоги Україні. Міністр оборони США Піт Гегсет скоріше буде "слухачем" на засіданні у форматі "Рамштайн" і зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

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