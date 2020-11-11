За словами Пашиняна, у разі продовження бойових дій була ймовірність захоплення азербайджанськими військовими Степанакерта, Мартуні, Аскерана.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відповів на звинувачення в здачі Нагірного Карабаху, заявивши, що рішення про підписання угоди було прийнято, щоб уникнути колапсу в регіоні і загибелі тисяч вірменських військових.

Про це він сказав у відеозверненні до Facebook у середу, 11 листопада.

"Мене звинувачують, що я здав Агдамський, Лачинський і Кельбаджарський райони. Але ця угода не про передачу, а про збереження. Документ підписаний в ситуації, коли пав Шуші і коли Генштаб ЗС Вірменії доповідав, що ресурси в проблематичній ситуації і керівництво Арцаха було згідно з цією думкою. Цим документом передано те, що за військовою та невійськовою оцінкою ми могли не втримати, вірніше, не змогли б у цій ситуації втримати", - сказав Пашинян.

За словами прем'єра, стратегічно важливе для Вірменії місто Шуші намагалися відбити двічі.

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Також Пашинян зазначив, що угода була підписана в умовах, коли столиця невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерт залишилася беззахисною, а в разі продовження бойових дій була ймовірність захоплення азербайджанськими військовими Степанакерта, Мартуні, Аскерана.

"Після цього наші оборонні лінії до сьомої лінії могли б опинитися в оточенні і тисячі військових опинилися б в оточенні, загинули б, в результаті чого стався б повний колапс. На основі цієї оцінки і прийнято таке рішення", - підкреслив Пашинян.

Мирна угода щодо Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Автор: Денис Прядко