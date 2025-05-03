Головнокомандувач військ США в Тихому океані боїться, що саме на його каденцію припаде війна за Тайвань.

США здатні перемогти Китай у війні за Тайвань, якщо вона розпочнеться зараз, але вже в найближчому майбутньому баланс сил може кардинально змінитися. Таку оцінку ситуації дає головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро, якого цитує Financial Times.

Папаро наголосив, що американські військові мають ключові переваги над Китаєм у підводних можливостях, а також переважають в космосі. Але він попередив, що Китай будує системи озброєння, включаючи військові кораблі, набагато швидшими темпами, ніж США.

"Наша траєкторія... насправді кожен елемент сили, який є важливим, є поганою траєкторією", – сказав Папаро.

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За його словами, Китай випускає по два підводні човни на рік, тоді як США лише 1,4. Ситуація з надводними кораблями ще гірша: Китай щорічно будує шість бойових військових кораблів, а США – лише 1,8.

Попередник Папаро, адмірал у відставці Джон Аквіліно, минулого року заявив, що Китай має стратегію "жаби в окропі" — поступове підвищення військової температури, щоб зростання загрози не помічали, поки не стане надто пізно.

Папаро також зауважив, що китайська армія значно посилила свою активність за рік, відколи він обіймає свою посаду. З його словами, Пекін репетирує "весь спектр військових операцій" для Тайваню. Це репетиція різних варіантів – від прямого вторгнення на острів до його морської блокади.

"Темп зміни глибини та широти їхніх навчань — це той нелінійний ефект, який я бачив за останній рік, що будить мене вночі або не дає мені спати вночі", — сказав він.

Папаро також зауважив, що китайський флот став активнішим в інших частинах Тихого океану. У лютому військові кораблі Китаю провели бойові стрільби біля південно-східної Австралії, а потім вперше обпливли навколо країни-континенту.

"Вони розминають ноги... Вони крок за кроком стають глобальною силою", – попереджає американський командувач.

Папаро також розповів про попередження, яке він отримав від свого попередника на посаді Джона Аквіліно. Той припустив, що на час трирічного командування Папаро якраз може випасти війна США і Китаю за Тайвань.

"Він сказав... це може статися під час вашого чергування", – сказав Папаро.

Раніше розвідка США попереджала, що китайський лідер Сі Цзіньпін наказав своїм військовим підготуватися до нападу на Тайвань до 2027 року. Папаро вважає, що це не проміжна дата, а "дата готовності".

Ситуація довкола Тайваню: останні новини

Як писав УНІАН, Китай надсилає на фронт в Україну своїх кадрових військових, які у ближньому російському тилу спостерігають за бойовими діями. Це потрібно Пекіну, щоб краще зрозуміти реалії сучасної війни, готуючи власне вторгнення на Тайвань.

Також ми розповідали, що тарифна війна з Китаєм, яку розв’язав президент США Дональд Трамп, фактично штовхає Пекін саме у той сценарій, який закінчується війною за Тайвань.

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