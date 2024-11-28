За словами Рютте, таке рішення було б "не мудрим".

Країни-члени НАТО не підтримали розміщення військ Альянсу в Україні попри залучення інших держав до війни на боці РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі Fox News, передає "Голос Америки".

"Я думаю, що було б немудро так зробити", - наголосив Рютте, коли відповідав на запитання про можливість введення військ Альянсу в Україну через те, що країна-агресор отримує підтримку Північної Кореї у вигляді своїх військових.

Генсек НАТО додав:

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"Немає бажання отримати повну конфронтацію, коли б країни-члени Альянсу сталі стороною конфлікту. Я не думаю, що це мудро. Що потрібно зробити, - це переконатися, що українці можуть продовжувати вести цю боротьбу, переконатися, що вони опиняться в позиції сили, коли справа дійде до переговорів".

Крім того, Рютте сподівається, що коли Україна матиме сильнішу позицію, то країни НАТО та новий президент США Дональд Трамп зможуть посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл перемовин.

"Передусім, ми маємо переконатися, що Україна перебуває в позиції сили, і ми маємо зробити це колективно... Тож за столом переговорів має бути Україна, але вони зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть щось з цього отримати, а наразі вони справді в невигідному становищі", - пояснив генсек НАТО.

Водночас політик підкреслив, що погоджується з Трампом, що країни ЄС повинні робити більше для підтримки України.

За його словами, європейським країнам так чи інакше необхідна допомога США та їхньої величезної оборонно-промислової бази.

"І я думаю, ні, я майже впевнений у тому, що коли ми все це зробимо, колективно - я, президент Трамп та інші - ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, тому що він відчує, що зрештою в його інтересах не продовжувати воювати, але він повинен це відчути", - запевнив Рютте.

Розміщення військ НАТО в Україні - що відомо

Раніше полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем заявив, що сміливим рішенням було б ввести війська НАТО в Україну для того, щоб забезпечити безпеку кордонів з Білоруссю та східної частини нашої держави. Таким чином, за його словами, це змусило б Росію розпочати мирні переговори.

Водночас видання The Times написало, що НАТО не захоче відправляти свої війська в Україну. Журналісти зазначають, якщо західних військових вб'є російська армія, то такі країни, як Велика Британія можуть швидко бути втягнутими у війну.

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