У М'янмі 1 лютого владу захопила військова хунта, відтоді в країні не вщухають акції протесту.

У М'янмі з початку військового перевороту загинули понад 900 осіб, у тому числі 75 дітей.

Про це заявили експерти Асоціації допомоги політичним в'язням і Комітету ООН з прав дітей, повідомляє Al Jazeera.

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Спостерігач за дотриманням прав людини Асоціації допомоги політичним в'язням (AAPP) в М'янмі повідомила, що з початку перевороту в лютому не менше 912 осіб були вбиті, 6 тис. 770 були заарештовані та 5 тис. 277 в цей час затримані або засуджені, а 1 тис. 963 людини перебувають в розшуку.

Комітет ООН з прав дитини повідомив, що має "достовірну інформацію" про те, що з 1 лютого в М'янмі було вбито 75 дітей і близько 1 тис. заарештовані.

Також експерти ООН вказали на те, що військова влада повідомила про практику взяття в заручники дітей, коли вони не можуть заарештувати їх батьків, які беруть участь в акціях протесту.

Політична нестабільність в країні триває на тлі надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, викликаної пандемією COVID-19.

За наявними даними, в країні понад 200 тис.осіб захворіли на COVID-19, понад 4,3 тис. осіб померли, хоча медичні експерти кажуть, що реальні цифри можуть бути набагато вище.

Військовий переворот у М'янмі

1 лютого військові М'янми звинуватили цивільну владу в маніпуляціях під час виборів. Вони оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачу ЗС.

Після перевороту у великих містах країни почалися акції протесту проти військових, які закінчувалися зіткненнями з силовиками. У березні дії військових засудили США і ЄС і ввели санкції.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав збільшити тиск на військову хунту М'янми.

До початку квітня на протестах проти хунти у країні загинули щонайменше 550 осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва