Група експертів ВООЗ рекомендувала COVID-вакцину від Moderna для всіх вікових груп від 18 років.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу mRNA-1237 від американської компанії Moderna.

Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ по імунізації (SAGE) рекомендувала COVID-вакцину від Moderna для всіх вікових груп від 18 років.

"Вакцина Moderna - це вакцина на основі mNRA. SAGE виявила, що її ефективність становить 94,1%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти ВООЗ спостерігали за дією вакцини Moderna впродовж двох місяців.

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Автор: Олег Давигора