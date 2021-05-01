ВООЗ схвалила для використання вакцину Moderna / фото REUTERS
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу mRNA-1237 від американської компанії Moderna.
Про це йдеться в заяві ВООЗ.
Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ по імунізації (SAGE) рекомендувала COVID-вакцину від Moderna для всіх вікових груп від 18 років.
"Вакцина Moderna - це вакцина на основі mNRA. SAGE виявила, що її ефективність становить 94,1%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експерти ВООЗ спостерігали за дією вакцини Moderna впродовж двох місяців.
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