Джо Байден заявив, що Путін отримає відповідь на свої злочини.

Президент США Джо Байден відповів на ключове питання про російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у великому інтерв’ю глави Сполучених Штатів для ABC News.

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На запитання, чи вважає Байден Путіна вбивцею, той відповів ствердно.

Байден зауважив, що Путін «заплатить» за свої злочини, зокрема мова йшла про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента щодо цього під час телефонної розмови наприкінці січня.

«Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я (…) І розмова почалася з того, що я сказав: «Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це відбулося, то будьте готові», – пояснив Байден.

Журналіст: То ви знаєте Володимира Путіна. Ви вважаєте, він – убивця?

Байден: Ммм, так.

Американський глава не став уточнювати, яку відповідь готує Путіну.

Що відомо про втручання РФ у вибори президента США

Розвідка США підготувала звіт, в якому йдеться про те, як Росія й Іран намагалися вплинути на американські президентські вибори. Зокрема, вони поширювали з цією метою дезінформацію.

Також розвідка США виявила інші спроби вплинути на американських виборців за допомогою дезінформації. Це, зокрема, робили Куба, Венесуела і бойова група "Хезболла". Однак, проникнення в деякі локальні урядові системи не вплинули на результат президентських виборів.

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Автор: Яна Ставська