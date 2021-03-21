Спецслужбам буде доручено боротися з "ворожими державними суб'єктами".

Військове керівництво Великобританії доручило спецпідрозділу ЗС - особливій повітряній службі (SAS), а також іншим підрозділам, що входять до групи сил спеціального призначення (SFG), протидіяти втручанню Росії по всьому світу.

Як повідомив The Daily Telegraph начальник генерального штабу Марк Карлтон-Сміт, цим спецслужбам буде доручено боротися з "ворожими державними суб'єктами".

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Досі з "ворожими державними суб'єктами" мали справу такі спецслужби, як зовнішньополітична розвідка Великобританії (MI6) і Центр урядового зв'язку (GCHQ).

Тепер же підрозділи SFG працюватимуть разом з MI6, проводячи таємні операції щодо "російських шпигунів і військових підрозділів".

Під ворожими держсуб'єктами, як вважає британське видання, маються на увазі Росія, Китай, Північна Корея та Іран. При цьому Росія викликає у британського військового керівництва найбільшу заклопотаність. Підрозділам SFG буде, ймовірно, доручено викривати діяльність російської військової розвідки (ГРУ).

Ці зміни вводяться в рамках масштабного перегляду головних завдань оборони країни. Доповідь Міністерства оборони з докладним викладом завдань буде опублікована в понеділок, 22 березня.

Що цьому передувало

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що британські ЗС мають бути перебудовані з урахуванням кардинальної зміни загроз в порівнянні з тим, що було 30 років тому.

На ці заходи Міністерство виділить Збройним силам додатково £3 млрд, з яких £120 млн підуть на формування нової бригади спеціального призначення. Ця бригада буде підтримувати роботу SAS і сили держав-партнерів по всьому світу.

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Автор: Олена Коваленко