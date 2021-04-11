За день до цього на заводі запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану.

В Ірані на ядерному об'єкті в Натанзі сталася аварія, пов'язана з електричними мережами.

За день до цього на заводі запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану, повідомляє НВ із посиланням на Reuters.

"Інцидент не призвів до жертв або забруднення", - повідомив офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді.

Причина аварії встановлюється.

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Об'єкт є центральним елементом програми Ірану зі збагачення урану і контролюється інспекторами МАГАТЕ.

Нагадаємо, влітку 2020 року на цьому ядерному об'єкті спалахнула пожежа, яка завдала йому значної шкоди.

Ядерна угода з Іраном: що відомо

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

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Автор: Олександр Топчій