Це порушить договір про космос 1967 року, сказав Кірбі.

У Білому домі заявили, що стежать за новою протисупутниковою зброєю РФ. За їхніми даними, вона знаходиться в стадії розробки і ще не була розгорнута.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі не став прямо підтверджувати повідомлення про те, що мова йде про ядерну зброю, але сказав, що вона "космічного базування" і що вона порушує Договір про космос 1967 року.

"Хоча я обмежений у тому, що можу розповісти про конкретний характер загрози, я можу підтвердити, що це пов'язано з протисупутниковим потенціалом, який розробляє Росія. Це не активний потенціал, який вже розгорнуто, і хоча прагнення Росії до створення цього конкретного потенціалу викликає занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає", - цитує Кірбі The Guardian.

Він зазначив, що мова не йде про зброю, яку можуть використовувати для нападу на людей або заподіяння фізичних руйнувань на Землі. "Тим не менш, ми уважно стежимо за цією діяльністю Росії і будемо продовжувати ставитися до неї дуже серйозно", - підкреслив представник Білого дому.

Росія хоче вивести ядерну зброю в космос:

Вчора The Wall Street Journal повідомила, що члени американського Конгресу ознайомилися з секретною інформацією про плани Росії по розробці ядерної зброї для ураження супутників в космосі.

У Кремлі заявили, що "ніяк не можуть це прокоментувати". При цьому вони кажуть, що таким чином Білий дім нібито хоче спонукати Конгрес проголосувати за виділення додаткової допомоги Україні.

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