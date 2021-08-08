Режим Лукашенка розпочав добре організовану кампанію репресій та залякувань проти громадянського суспільства та правозахисників, йдеться у заяві.

У Європейському Союзі можуть розглянути введення нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля з нагоди першої річниці президентських виборів у Білорусі.

"ЄС готовий розглянути подальші заходи у світлі відвертого ігнорування режимом міжнародних зобов'язань. Єдиний спосіб припинити політичну кризу - це всебічний національний діалог", - заявив Боррель.

В заяві наголошується, що режим Лукашенка розпочав добре організовану кампанію репресій та залякувань проти громадянського суспільства та правозахисників, а також систематичне знищення неурядових організацій та незалежних ЗМІ.

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Автор: Людмила Жерновська